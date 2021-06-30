Vali anlattı: 253 torbacı gözaltında, 57 kişi de aranıyor

Gaziantep Valiliğinde Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ve KOM Şube Müdürü ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 310 kişi hakkında arama kararı verilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan ve 5 aylık hazırlıklarının ardından yapılan operasyonun Türkiye'de tek seferde en fazla gözaltı işlemi yapılan ilk narkotik operasyonu olduğunu söyleyen Vali Gül, "5 aylık projeli bir çalışma neticesinde 310 şüpheliye operasyon yapıldı. 253 kişi ele geçirildi. Bu şahıslar üzerinde 13 tabanca ve pompalı tüfek, hassas teraziler, farklı türlerde uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Operasyon devam ediyor. Tamamlandığında sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Gözaltına alınan kişilerin sokakta uyuşturucu satışı yapan ve torbacı tabir edilen kişiler olduğuna dikkat çeken Vali Gül, "Bunlar sokakta bizzat uyuşturucu satan kişiler. Üzerlerinde aklınıza gelebilecek tüm uyuşturucu türleri ele geçirildi. Şu anda 60'a yakın şüpheli aranıyor, onlar da en kısa sürede yakalanacak" diye konuştu.

Daha önce şehrin belirli bölgelerini kapsayacak şekilde 23 operasyon yapıldığını hatırlatan Vali Gül, "Bu operasyonun farklı tarafı şehrin tamamında yapıldı, 5 aylık hazırlık sonucunda kime, nereye gideceğimizi bilerek baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu kullanımı dünyanın tamamı için bir tehlike, ülkemiz ve şehrimiz için de önemli bir sorun. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız, gençlerimize sahip çıkacağız. Bu amaçla okullarımızı sportif aktiviteleri arttıracağız. Tüm okullarımızda okul spor kulüpleri kurduk. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bir yandan da uyuşturucu ile mücadelemizi uyuşturucu satan bir kişi bile varken kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadelede 5 gram uyuşturucu satan da 25 kilo satan da aynıdır. Hepsiyle mücadele edeceğiz, çünkü az satan fırsat bulsa çok daha fazlasını satacaktır. Bizim için hepsi birdir" dedi.