Yaylada hayvanları susuz kalan çiftçiye başkandan su desteği

Kayseri'de çiftçilik yapan Ömer Dede'nin hayvanlarını otlattığı Hacılar İlçesi Sakar Yaylası'nda hayvanlarının suyu tükendi. Telefonla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı arayan çiftçi Ömer Dede, ormandaki yol çalışmaları sırasında su şebekesinin zarar görmesi nedeniyle su sorunu yaşadığını söyledi. Hayvanlarının yalaklardaki son suyu tükettiğini belirten Ömer Dede, Başkan Büyükkılııç'tan yaylaya su göndermesini istedi.
BAŞKAN ÇİFTÇİYİ ÇARESİZ BIRAKMADI
Çiftçi Ömer Dede'nin hayvanları için su talebini geri çevirmeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakar Yaylası'na bir tanker su gönderilmesi talimatı verdi. Bunun üzerine saatler içerisinde Büyükşehir Belediyesi 15 ton su kapasiteli tankeri bin 600 rakımlı Sakar Yaylası'na gönderdi. Zor arazi şartlarına rağmen ekipler, yaylaya ulaşarak Çiftçi Ömer Dede'nin su depolarını doldurdu.
BAŞKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
"Erciyes'in eteğindeki Sakar Yaylası'nda şebeke hatlarının zarar görmesinin ardından yaylaya taşıma yöntemiyle su taşıdığını belirten Çiftçi Ömer Dede; "Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Traktörle çıkardığım su çok kısa sürede bitiyor. Yaylada suyum bitince çok zor durumda kaldım. Telefonla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı aradım. Kendisi telefona çıktı. Hayvanlarımın susuz kaldığını söyledim. Kendisi bana "Sana hemen bir tanker su gönderiyorum" dedi. Başkan zor anımda yardımıma koştu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.