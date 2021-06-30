Yaylada hayvanları susuz kalan çiftçiye başkandan su desteği

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

"Erciyes'in eteğindeki Sakar Yaylası'nda şebeke hatlarının zarar görmesinin ardından yaylaya taşıma yöntemiyle su taşıdığını belirten Çiftçi Ömer Dede; "Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Traktörle çıkardığım su çok kısa sürede bitiyor. Yaylada suyum bitince çok zor durumda kaldım. Telefonla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı aradım. Kendisi telefona çıktı. Hayvanlarımın susuz kaldığını söyledim. Kendisi bana "Sana hemen bir tanker su gönderiyorum" dedi. Başkan zor anımda yardımıma koştu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.