Yok artık dedittiren hırsızlık!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan 1.Nolu Sağlık Ocağında, gören ve duyanları hayrete düşürüne bir hırsızlık olayı yaşandı.

Sağlık Ocağına gelen orta yaşlarda bir vatandaş, bir süre bekleme salonunda oturdu. Etrafı incelerken aşı odasının boş kaldığını fark ederek hemen odaya girdi. Kısa sürede odadan çıkan ve karılaştığı hemşireye bir yeri arıyormuş gibi soru soran vatandaş, daha sonra sağlık ocağından ayrıldı. Bir süre sonra sağlık personelinin yapmış oldukları kontrollerde, aşı odasına bulunan 6 doz aşının yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine merkezin güvenlik kameraları incelenerek, o şüpheli vatandaş tespit edildi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, henüz ismi ve neden bedava olan bir aşıyı çaldığı anlaşılamayan vatandaş gözlatına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.