3 aylık erkek hemşire kaza kurbanı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen hemşirenin yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kaza gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. 3 ay önce aldığı motosikleti ile deniz kenarına giden Ateş'in kullandığı motosiklet önce bir araca vurdu. Kontrolden çıkarak direğe vurdu. Çarpmanın etkisi ile Onur Ateş, motosikletten uçtu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağırı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen meslektaşları tarafından ilk müdahale yapılan Ateş'e Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Onur Ateş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ateş'in mesai arkadaşları ve Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ailesine haber verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adli Tıp Kurumu morguna cenazeyi almaya gelen Onur Ateş'in yakınları ve mesai arkadaşları. Gözyaşlarına boğuldu. Anne Seyran Ateş'in "Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nereleri gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim" feryatları yürekleri dağladı. Onur Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Otopsini ardından alınan cenaze toprağa verilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.