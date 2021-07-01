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Giriş Tarihi: 1.7.2021

33 esnafı 8 milyon lira dolandırdılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bakır karışımlı sahte altınla 33 esnafı dolandıran şebeke çökertildi. Soruşturma kapsamında 85 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında tutuklu örgüt yöneticilerinden Burak Gezginer'in de olduğu 33'ü tutuklu 76 kişi hakkında dava açıldı. İddiaya göre; her eylemde yaklaşık 100 bin lira kazanç sağlayan örgüt üyeleri, 6 ayda yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptı. 73 farklı eylem gerçekleştiren örgüt üyeleri 33 kuyumcuyu mağdur etti.
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33 esnafı 8 milyon lira dolandırdılar
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