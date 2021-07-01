İki doz şeklinde yapılan Covid-19 aşısı için üçüncü dozun olup olmayacağı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. 3.doz korona aşısı için tarih aralığını veren Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası "3.doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı?" sorularının yanıtları araştırılır hale geldi. Bu kapsamda; Biontech'ten sonra Sinovac aşısı olunur mu? 3.doz aşısı kimlere yapılacak ve zaman olacak?
3. DOZ AŞI NE ZAMAN?
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin yarından itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.
Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.