Adana'da silahlı ve nargileli kavga: 2 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tabanca ile yaralanan Nimet E., olay yerindeki arkadaşları tarafından özel araçla yakındaki bir tıp merkezine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Nimet E., daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet F. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi süren yaralılardan Nimet E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olaya karıştığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.