Alanya’da sahte para operasyonu! Araçtan sahte 9 bin TL çıktı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sahte para sürüleceğinin bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte Alantur mevkiinde plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan şüpheli S. A. (28) isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 14 adet 200 TL, 52 adet 100 TL ve 50 adet 20 TL olmak üzere toplam 9 bin lira sahte para ele geçilirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.