Apartmanlara girerek bisikletleri çalıyordu... Yakalandı!

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'nde apartmanlara girerek bisikletleri çalan 27 yaşındaki K.C.D.'yi Fatih İlçesi'ndeki bir metruk binada yakaladı. Girdiği apartmanlardan yedi çift spor ayakkabı ve iki bisiklet çaldığı saptanan ve 2020 yılında Bahçelievler İlçesi'nde işlediği "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü arandığı belirlenen şüpheli "Açıktan Hırsızlık" ve "Bisiklet Hırsızlığı" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Çalınan iki bisiklet ve spor ayakkabılar bulundu ve sahiplerine teslim edildi.