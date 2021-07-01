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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:22

“Aracın kapısını açık bıraktım” soygunu... Çalıştıkları şirketi soydular!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Aracın kapısını açık bıraktım” soygunu... Çalıştıkları şirketi soydular!

İstanbul’da suç ortağı iki mesai arkadaşı çalıştıkları şirketi soydu. 1’i kapısını açık bıraktığı aracın yerini “Aracın kapısını açık bıraktım” diyerek suç ortağına söyledi. Diğeri ise soygunu yaptı. Araçtan 80 bin lira değerinde sigara çalan iki suç ortağı yakalandı.

İstanbul Emniyeti; Kağıthane Merkez Mahallesi üzerinde bir araçtan 80 bin lira değerinde 10 bin 82 paket sigara çalan üç şüpheliyi yakaladı. Olayın perde arkasından ise işbirliği çıktı. İddialara göre sigaraları çalınan şirkette çalışan M.İ. (30) aracı park ettiği yeri aynı şirkette çalışan mesai arkadaşı ve suç ortağı F.A.'ya (34) bildirdi ve "Aracın kapısını açık bıraktım" dedi. Başka bir araçla park halindeki aracın yanına gelen F.A. çaldığı sigaraları M.İ.'ye teslim etti ve karşılığında 25 bin 780 lira para aldı. Gözaltına alınan ve "Otodan Hırsızlık" ile "Açıktan Hırsızlık" suçlarından çok sayıda kayıtları bulunduğu ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı.

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“Aracın kapısını açık bıraktım” soygunu... Çalıştıkları şirketi soydular!
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