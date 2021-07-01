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Giriş Tarihi: 1.7.2021 10:45

AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 1 Temmuz'dan sonra Alışveriş Merkezleri AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte çalışma saatleri!

AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 1 Temmuz'dan sonra Alışveriş Merkezleri AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte çalışma saatleri!

Bugün itibarıyla hafta sonu hafta içi dâhil sokağa çıkma yasağı uygulamasının kalkmasıyla milyonlarca AVM çalışma saatleri hakkında detayları merak ediyor. Hal böyleyken “AVM’ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık?” soruları gündeme taşındı. Kabine Toplantısı sonrası açıklanan Temmuz ayı normalleşme kararlarıyla beraber tüm işletmelerin ruhsatlarında yer alan zaman dilimlerinde hizmet vermesine izin verilmiş kısıtlamaların kaldırılacağı tarih için 1 Temmuz işaret edilmişti. Buna göre; AVM’ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? İşte Alışveriş merkezleri çalışma saatleri ve tüm detaylar…

AVM çalışma saatleri, sokak kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bilindiği üzere 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebilen alışveriş merkezleri diğer işletmelerle beraber yeniden eski saatlerine dönüyor. Hal böyleyken "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AVM çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar…

AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Genelgede yer alan "Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek." ifadeleriyle beraber eski çalışma saatlerinde hizmet verecek.

Bu kapsamda AVM'lerin de geçmişte olduğu gibi 22:00'a kadar faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

AVM'ler, 1 Temmuz itibarı ile normal çalışma sürecine geçecek. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu AVM'ler açık olacak. AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin net karar ilerleyen günlerde belli olacak.

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AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 1 Temmuz'dan sonra Alışveriş Merkezleri AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte çalışma saatleri!
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