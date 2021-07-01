AVM çalışma saatleri, sokak kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bilindiği üzere 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebilen alışveriş merkezleri diğer işletmelerle beraber yeniden eski saatlerine dönüyor. Hal böyleyken "AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AVM çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar…
AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Genelgede yer alan "Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek." ifadeleriyle beraber eski çalışma saatlerinde hizmet verecek.
Bu kapsamda AVM'lerin de geçmişte olduğu gibi 22:00'a kadar faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.
AVM'ler, 1 Temmuz itibarı ile normal çalışma sürecine geçecek. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu AVM'ler açık olacak. AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin net karar ilerleyen günlerde belli olacak.