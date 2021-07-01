AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Genelgede yer alan "Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek." ifadeleriyle beraber eski çalışma saatlerinde hizmet verecek.

Bu kapsamda AVM'lerin de geçmişte olduğu gibi 22:00'a kadar faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.