Ayrıldığı sevgilisinin evine bomba attı

Kadına yönelik şiddette bunu da gördük. 36 yaşındaki Tolga Zararsız
hakkında, İstanbul
Bağcılar'da sevgilisi D.K. (30) ve ailesinin yaşadığı eve el yapımı bombayla saldırdığı gerekçesiyle dava açıldı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın savcılık iddianamesine göre, ayrılığı kabullenemediği için genç kadına ve ailesine sürekli ölüm tehdidinde bulunan Zararsız, geçen 19 Aralık'ta bu kez el bombasıyla saldırdı. Patlama anında anne Nursel K
. ile torunu evdeydi.
Camlar kırıldı ancak şans eseri ölen olmadı. Olay yerinde, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen basınçlı gaz tüpleri, ses tabancası fişekleri, koli ve elektrik bantları, sıcak silikon çubukları ve alüminyum folyo bulundu. Mağdur D.K., 1 yıl sevgili kaldığı saldırgan için, "Kendi imal ettiği bombayla beni ve ailemi öldürmeye çalıştı. Beni defalarca darp etti. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum. Ölmek ya da tekrardan bu korkuları yaşamak istemiyorum" dedi. Tolga Zararsız hakkında 'Bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 68 yıla kadar hapis cezası isteniyor.