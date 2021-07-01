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Giriş Tarihi: 1.7.2021 19:20

“Benim Güzel Pabuçlarım” İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
“Benim Güzel Pabuçlarım” İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyunu bugün ikinci gösterimiyle seyirciyle buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sahne Maraş" tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı "Benim Güzel Pabuçlarım" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu bugün saat 12.00 ve 16.00'da gösterime girecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

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“Benim Güzel Pabuçlarım” İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
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