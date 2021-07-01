“Benim Güzel Pabuçlarım” İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu bugün saat 12.00 ve 16.00'da gösterime girecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.