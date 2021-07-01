Bitlis’te 17 branşta 6 bin sporcu yaz spor okuluna başladı

Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış programına Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler ve sporcuların yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Elkatmış, pandemi dolayısıyla geçen açılmayan yaz spor okullarının bugün yeniden açıldığını belirtti.

Elkatmış, "2020-2021 yaz spor okulları açılış programında bir araya geliyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yaz spor okullarımızı açamamıştık. Bugün Bitlis merkez ve 6 ilçede aynı zamanda açılan yaz spor okullarımıza birçok branşta öğrenci katıldı. 17 branş yaklaşık 6 bin sporcu ile yaz spor okullarımızı açıyoruz. Katılan sporcularımıza başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından basketbol ve judo sporcuları gösteri sunarken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.