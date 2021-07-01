Blue Panda “Hayalet Ağlar”a Karşı Yelken Açtı

WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda Yelkenlisi, 2020 yılında pandemi nedeniyle verdiği bir yıllık zorunlu aranın ardından, beş aylık yolculuğuna başladı. Blue Panda bu sürede Akdeniz için ciddi tehdit oluşturan hayalet ağlardan kurtarmak amacıyla simgesel öneme sahip altı deniz koruma alanını (DKA) ziyaret edecek. Yelkenli bu eşsiz kıyı bölgelerinin doğal, sosyal ve kültürel değerlerini keşfedecek.

Blue Panda 2019 yılında denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çektiği ilk seferinin ardından bu kez Akdeniz'deki turistik bölgelerin yakınında bulunan ve bu nedenle kitle turizmi, sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve diğer insan faaliyetlerinin baskısı altındaki altı deniz koruma alanını ziyaret edecek. Kasım ayına dek sürecek yolculukta ziyaret edilen deniz koruma alanlarının eşsiz denizel habitatları ile ev sahipliği yaptıkları türlere dikkat çekilecek. Balıkçılar, dalgıçlar ve DKA yöneticileri ile bir araya gelinerek hayalet ağ temizliği yapılacak. 4 -14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek olan Blue Panda Kaş - Kekova Deniz Koruma Alanı'nı ardından da Göcek ve Çeşme'yi ziyaret edecek.

DENİZLERDEKİ CANLILARIN ÖLMEMESİ İÇİN HAYALET AĞLAR TEMİZLENECEK



WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: "Blue Panda bu kez deniz koruma alanlarının, denizlerimizin geleceği bakımından önemine dikkat çekmek için yola çıktı. Denizle ilişkili faaliyetlerden yılda 450 milyar dolarlık değer yaratan Akdeniz'in kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak istiyorsak acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Önceliğimiz deniz habitatlarını yok eden, balinaların, yunusların, deniz kaplumbağalarının, köpekbalıklarının ve daha pek çok deniz canlısının ölümüne neden olan, Akdeniz için de büyük tehdit oluşturan hayalet ağlar sorunu. Deniz koruma alanlarında paydaşlarımız ile bir araya geleceğimiz Blue Panda yelkenlisinden denizlerimizin en az % 30'unun etkin bir şekilde korunmasına yönelik çağrımızı duyurmayı hedefliyoruz."

"Akdeniz'in Hazinelerini Korumak" başlıklı 2021 yolculuğuna İtalya'nın Portofino Deniz Koruma Alanı'ndan başlayan Blue Panda, Kasıma kadar Yunanistan'da Zakynthos, Türkiye'de Kaş-Kekova, Fransa'da Cap Corse, Tunus'ta Tabarka ve İspanya'da Tagomago Deniz Koruma Alanlarını ziyaret edecek. Yelkenli ayrıca Eylül ayında Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Dünya Doğa Koruma Kongresi'nin düzenleneceği Marsilya'ya giderek karar vericilere ve bilim insanlarına Akdeniz'in en az %30'unun korunması yönünde çağrıda bulunacak.

BALIK STOKLARINI GERİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR



Halen Akdeniz'de deniz koruma alanlarının yalnızca %1.27'si etkin bir şekilde korunuyor. Dünya ortalamasından %20 daha hızlı ısınan Akdeniz aşırı avlanma, kitle turizmi, plastik kirliliği, iklim değişikliği gibi tehditlere karşı savunmasız. WWF, tüm bölge ülkelerini, Akdeniz'in en az %30'unun koruma altına alınması için birlikte hareket etmeye davet ediyor. Balık stoklarını geri kazanmak, denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür ve habitat kayıplarını durdurmak, Akdeniz'i iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli kılmak ve bu coğrafyada yaşayan yaklaşık 500 milyon insanın geçim kaynaklarını ve geleceğini garanti altına almak ancak bu sayede mümkün. Blue Panda Akdeniz'deki güzellikleri, yaban hayatını, denizel zenginlikleri göstererek harekete geçme çağrısı yapacak.