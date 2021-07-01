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Giriş Tarihi: 1.7.2021 08:10

Bölücü terör örgütüne operasyon! Gençlik Yapılanması adına faaliyet yürütüyorlardı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü terör örgütüne operasyon! Gençlik Yapılanması adına faaliyet yürütüyorlardı!

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması’na İstanbul’da operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen iki şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye'den ülkemize giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları belirlenen iki şüphelinin yakalanması için dört ilçede dört farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde ve özellikle Esenyurt İlçesi'nde faaliyet yürüttükleri saptanan ve bölücü terör örgütü PKK adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Bölücü terör örgütüne operasyon! Gençlik Yapılanması adına faaliyet yürütüyorlardı!
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