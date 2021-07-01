Bölücü terör örgütüne operasyon! Gençlik Yapılanması adına faaliyet yürütüyorlardı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye'den ülkemize giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları belirlenen iki şüphelinin yakalanması için dört ilçede dört farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde ve özellikle Esenyurt İlçesi'nde faaliyet yürüttükleri saptanan ve bölücü terör örgütü PKK adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.