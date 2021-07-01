'Çenç' yöntemiyle 3. kişilere satıyorlardı... Yakalandılar

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy ve Sarıyer ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 8 otomobilde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da oto hırsızları çaldıkları araçların şasi numaralarını daha önceden kaza yapmış ve hurdaya ayrılmış araçlarınkiyle değiştirip çalıntı değilmiş gibi 3. kişilere sattılar. Şüphelilerin bu yöntemle 8 aracı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerle birlikte 8 araç ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.