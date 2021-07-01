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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:42

'Çenç' yöntemiyle 3. kişilere satıyorlardı... Yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
'Çenç' yöntemiyle 3. kişilere satıyorlardı... Yakalandılar

İstanbul’da çalıntı ve üzerinde haciz bulunan araçların şasi numaralarını, kaza yapmış ve hurdaya çıkmış araçlarınkiyle ÇENÇ adı verilen yöntemle değiştirip 3. kişilere satan 5 oto hırsızı gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy ve Sarıyer ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 8 otomobilde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da oto hırsızları çaldıkları araçların şasi numaralarını daha önceden kaza yapmış ve hurdaya ayrılmış araçlarınkiyle değiştirip çalıntı değilmiş gibi 3. kişilere sattılar. Şüphelilerin bu yöntemle 8 aracı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerle birlikte 8 araç ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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'Çenç' yöntemiyle 3. kişilere satıyorlardı... Yakalandılar
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