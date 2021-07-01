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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula
Giriş Tarihi: 1.7.2021 07:15 Son Güncelleme: 1.7.2021 07:15

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam canlı yayında belli oldu. Büyük ikramiye rekora koşarken 174 milyon TL’yi de geçmiş durumda. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği ve en sık tercih edilen şans oyunları arasında yer alan Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı!

Haftanın ikinci çekilişi için sonuçlar belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise 30 Haziran Çarşamba akşamı belli oldu. Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto sonuçları burada.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula
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