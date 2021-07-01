Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Temmuz 2021 Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

DÜĞÜNLERİMİZDE NEBEVÎ ÖLÇÜYE RİAYET EDELİM

Muhterem Müslümanlar!



Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı Fâtıma'yla amcasının oğlu Hz. Ali'yi evlendirmişti. Hz. Fâtıma'nın çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma'nın çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit olanlar, "Biz, Fâtıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik." demişlerdi.1

Aziz Müminler!



Evlilik, Allah'ın emri, Resûlüllah'ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik, "dinin yarısını korumaya" vesiledir.2



Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah'a dua edilir.