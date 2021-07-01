Dünya mirası listesinde bulunan Kızkalesi turistlerin gözdesi

Doğa ve tarihin birleştiği, altın rengi kumsallarının masmavi Akdeniz'i kucakladığı Mersin'in ünlü tatil beldesi Kızkalesi yaza hazır.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, bölgedeki tesislerin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve artık tatilcileri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kızkalesi'ndeki turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin sürekli olarak yükseldiğini ve beldenin Türkiye'nin önemli tatil beldelerinden birisi haline geldiğini belirten Çalışkan, "Tesislerimiz yaz turizmiyle ilgili, tatilcilere en iyi hizmeti sunabilmek için tüm eksiklerini giderdi. Yeniliklerini gerçekleştirdi. Doğa, tarih, deniz ve konaklama hizmetleri bakımından Antalya'dan hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye'nin turizm yıldızı olan Kızkalesi bu sezon parıltısını daha arttıracaktır" dedi.

Kızkalesinde yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurmaya başladığını belirten Çalışkan, "Kızkalesi yılın dört mevsimi turizme imkan veren bir bölge. Yazın denizin keyfini çıkartan tatilciler, denize girilmeyen mevsimlerde de pırıl pırıl güneş altında, sahillerde yürüyüş yapabilir, sınırsız hizmetin verildiği otellerimizde konaklayabilirler. Ayrıca yılın her mevsimi, birer açık hava müzesi niteliğindeki bölgemizdeki tarihi eserleri gezip görebilirler" dedi.

Kızkalesi, yerli ve yabancı turist sayısının her yıl arttığını belirten Çalışkan, "Her yıl Kızkalesinde yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Kızkalesi, Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğulları ve Osmanlıların izlerini taşıyarak, misafirlerinez doğa ve tarihi aynı anda sunuyor" diye konuştu.