Erdemli’de feci kaza 2 Ölü

Kaza yerine 112 ambulans, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı iki şahıs olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü jandarmaya teslim oldu. Cenazelerin otopsisi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.