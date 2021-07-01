Erdemli’de feci kaza 2 Ölü

Mersin'in Erdemli ilçesi Avgadı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 2 kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi (Avgadı yaylası) girişinde Z. S.'nin kullandığı 33 VCU 19 plakalı otomobil Erdemli –Ayrancı istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez 'e çarptı.
Kaza yerine 112 ambulans, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı iki şahıs olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü jandarmaya teslim oldu. Cenazelerin otopsisi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.