Erol Gökcan: Marmaris’deki yanan ormanlık alanı ivedilikle ağaçlandıracağız

Marmaris'teki yangını başladığı ilk andan itibaren hassasiyetle takip ettiklerini belirten Milletvekili Gökcan "Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli temas halinde idik. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile de koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarını takip ettik" dedi.
"YANAN ORMANIN BİR METREKARESİNE DAHİ DOKUNDURTMAYACAĞIZ"
Erol Gökcan, bazı siyasi parti temsilcilerinin yanan ormanlık alanla ilgili asılsız iddialarına yönelik olarak da "Malesef, akıllı yangınlar diyen, ranta çevrilecek diyen, otel yapılacak diyen siyasetçiler var. Onlara diyoruz ki; bugüne kadar yanan hiç bir orman alanını imara açmadık, açmayacağız ve açtırmayacağız da. Bir metrekaresine dahi dokundurtmayacağız. Yanan alanların imara açılması ya da başka herhangi bir faydalanma söz konusu değildir ve asla da olamaz. Bu böyle biline. Ağaçlandırma çalışmalarına da ivedilikle başlayacağız. Marmaris'imizi yine eski ormanlık alanine kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topraklarımızı fidanla buluşturduk ve buluşturmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan açıklamasında şu bilgilere yer verdi:
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü İçmeler Mahallesi mevkiinde 27 Haziran Pazar günü saat 10:30 sıralarında çıkan orman yangınına saat 10.45'de ilk müdahale yapılmıştır. İlk etapta Marmaris İşletmesine bağlı tüm arazöz ve ilk müdahale ekipleri yangına sevk edilmiştir. Değirmenyanı depoda konuşlu Marmaris helikopter saat 10:39'da havalanmış ve yangına havadan müdahaleye başlamıştır. Yangına diğer bölgelerden çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilmiştir.
"YANGINA MÜDAHALEDE GEÇ KALINMAMIŞTIR"
Yangın saat 16:00 sularında kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahalede geç kalınmamıştır. Erken ve etkili müdahalenin sonucu olarak çok tehlikeli olabilecek bir yangın birkaç saat içerisinde, yaklaşık 25,0 hektarlık bir alanda kontrol altına alınmıştır. Şehit kardeşimize Allah'dan rahmet diliyoruz…
Yangına müdahale sırasında rüzgârın bir anda ters yönden esmesi nedeni ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Beldibi İlk Müdahale Ekibinde görevli Personelimiz Görkem HASDEMİR şehit olmuştur. Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz.