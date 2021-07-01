Erol Gökcan: Marmaris’deki yanan ormanlık alanı ivedilikle ağaçlandıracağız

Marmaris'teki yangını başladığı ilk andan itibaren hassasiyetle takip ettiklerini belirten Milletvekili Gökcan "Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli temas halinde idik. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile de koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarını takip ettik" dedi.

"YANAN ORMANIN BİR METREKARESİNE DAHİ DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

Erol Gökcan, bazı siyasi parti temsilcilerinin yanan ormanlık alanla ilgili asılsız iddialarına yönelik olarak da "Malesef, akıllı yangınlar diyen, ranta çevrilecek diyen, otel yapılacak diyen siyasetçiler var. Onlara diyoruz ki; bugüne kadar yanan hiç bir orman alanını imara açmadık, açmayacağız ve açtırmayacağız da. Bir metrekaresine dahi dokundurtmayacağız. Yanan alanların imara açılması ya da başka herhangi bir faydalanma söz konusu değildir ve asla da olamaz. Bu böyle biline. Ağaçlandırma çalışmalarına da ivedilikle başlayacağız. Marmaris'imizi yine eski ormanlık alanine kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topraklarımızı fidanla buluşturduk ve buluşturmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.