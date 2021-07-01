Eski savcı 3 gündür kayıp

Ümraniye'de ikamet eden ve bir dönem savcılık yaptıktan sonra avukat olarak emekli olan 83 yaşındaki Yüksel Yılmaz çarşıya gitti tekrar geri dönmedi. Her gün düzenli olarak gidip geldiği yerden dönmeyince ailesi meraklandı. Saatlerce beklenmesine rağmen dönmeyince hemen durum polise bildirildi. Oğlu Yunus Yılmaz kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmada babasının eve dönüş yolunda yanlış otobüse bindiğini fark etti. Sultanbeyli otobüsüene binene yaşlı adam peronlar durağında indi ve oradan sonra daha kameralara yansımadı.

Yunus Yılmaz "Babam 83 yaşındaydı ama bir rahatsızlığı yoktu. Her zaman gidip geldiği yerlerdi. Bu kez dönmeyince endişelendim. Baktım ki yanlış otobüse binmiş. Şimdi indiği yerlerde kendi imkanlarımla araştırma yapıyorum. Polise haber verdim, adli olay düşerse bakacağız dediler. Ben camilere imamlara söyledim. Cuma namazında gören eden olur diye. İnşallah biran önce sağ salim bulunur" dedi.