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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:50

Eski savcı 3 gündür kayıp

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski savcı 3 gündür kayıp

İstanbul Ümraniye'de yaşayan 83 yaşındaki eski savcı ve emekli avukat olan Yüksel Yılmaz 3 gündür kayıp. SABAH'a konuşan oğlu Yunus Yılmaz "Her gün belli saatlerde çıkar gezer geri dönerdi. Ancak son seferde gecikince şüphelendik. Araştırdım geleceği zaman yanlış otobüse binmiş. Oradan da muhtemelen kafası karıştı daha dönemedi. 3 gündür haber alamıyoruz. En son Sultanbeyli peronlarda bir otobüsten iniyor sonrası yok" dedi.

Ümraniye'de ikamet eden ve bir dönem savcılık yaptıktan sonra avukat olarak emekli olan 83 yaşındaki Yüksel Yılmaz çarşıya gitti tekrar geri dönmedi. Her gün düzenli olarak gidip geldiği yerden dönmeyince ailesi meraklandı. Saatlerce beklenmesine rağmen dönmeyince hemen durum polise bildirildi. Oğlu Yunus Yılmaz kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmada babasının eve dönüş yolunda yanlış otobüse bindiğini fark etti. Sultanbeyli otobüsüene binene yaşlı adam peronlar durağında indi ve oradan sonra daha kameralara yansımadı.

Yunus Yılmaz "Babam 83 yaşındaydı ama bir rahatsızlığı yoktu. Her zaman gidip geldiği yerlerdi. Bu kez dönmeyince endişelendim. Baktım ki yanlış otobüse binmiş. Şimdi indiği yerlerde kendi imkanlarımla araştırma yapıyorum. Polise haber verdim, adli olay düşerse bakacağız dediler. Ben camilere imamlara söyledim. Cuma namazında gören eden olur diye. İnşallah biran önce sağ salim bulunur" dedi.

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Eski savcı 3 gündür kayıp
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