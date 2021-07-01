Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Yayaları böyle ezdi!

"10 DAKİKA ÖNCE OLSA, DAHA BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"



Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, "15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi" dedi.