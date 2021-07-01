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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:13 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:16

Genç kadın sokak ortasında kapkaça uğradı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Genç kadın sokak ortasında kapkaça uğradı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde iş çıkışı evine doğru yola çıkan Büşra Nur Çayır (25), sokakta yürüdüğü sırada Afganistan uyruklu Sultan A. tarafından kapkaça uğradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının çantasını kaçıran Afganistan uyruklu kapkaççıyı yakalayarak gözaltına alındı. Genç kadının kapkaca uğradığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Olay Gaziosmanpaşa ilçesine Karayolları Mahallesi'nde saat gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışında evine dönmek üzere yola koyulan Büşra Nur Çayır, sokak üzerinde yürüdüğü sırada Afganistan uyruklu Sultan A.'nın kapkacına uğradı. Çayır'ın arkasına yanaşan şüpheli, genç kadının çantasına doğru hamle yaptı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çantasını vermemekte dirense de Afganistan uyruklu kapkaççıya karşı koyamadı.

Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video

Çantayı alan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaşadığı şoku atlatan genç kadın ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre içerisinde kapkaççı Sultan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Genç kadın sokak ortasında kapkaça uğradı
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