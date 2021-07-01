Genç kadın sokak ortasında kapkaça uğradı

Olay Gaziosmanpaşa ilçesine Karayolları Mahallesi'nde saat gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışında evine dönmek üzere yola koyulan Büşra Nur Çayır, sokak üzerinde yürüdüğü sırada Afganistan uyruklu Sultan A.'nın kapkacına uğradı. Çayır'ın arkasına yanaşan şüpheli, genç kadının çantasına doğru hamle yaptı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çantasını vermemekte dirense de Afganistan uyruklu kapkaççıya karşı koyamadı.

Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video

Çantayı alan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaşadığı şoku atlatan genç kadın ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre içerisinde kapkaççı Sultan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.