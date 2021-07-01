Gıda her zamankinden daha değerli





MEYVE VE SEBZEDE İSRAF YÜZDE 50

Türkiye'nin 2020 yılında 55 milyon ton taze meyve sebze ürettiğine dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üretilen taze meyve sebzelerin üretim, işleme, taşıma ve dağıtım süreçlerinde kayıplara uğradığını, perakende ve tüketim aşamalarında ise israfa uğradığını toplamda Türkiye'nin ürettiği 55 milyon ton taze meyve sebzenin yarısının kayıp ve israf sonucu tüketilemediğini "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık Kampanyası"yla bu kayıpların azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık Kampanyası"nın 1 yılda kat ettiği mesafenin çok değerli olduğuna vurgu yapan Uçak, "Kayıp gıda kaybı ile sınırlı değil. Enerji, su, toprak, emek ve zaman kaybı da yaşanıyor. İnsanların geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde tüketime devam etmesi durumunda mevcut dünya insanlığa yetmeyecek. 2015 yılında dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) çatsı altında çok önemli 17 mesaj verdi. Bu mesajlar birçok konuyu kapsıyor. Bu mesajların içinde en çok dikkat çeken konu ise çevre felaketi. Bugüne kadar olduğu gibi insanlık olarak tüketmeye devam edersek 2050 yılında bize üç tane dünya lazım olacak. Bu yüzden üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı acilen değiştirmemiz gerekiyor. Tüm politikaların iklim krizi ekseninde hayata geçirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği Yeşil Uyum programını odak noktamıza almalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık Kampanyası" bizi disipline edecek" şeklinde konuştu