Hatay’da 12 bin tane captagon hap ele geçirildi

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte başarılı bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Tayfur Sökmen mahallesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın Reyhanlı'dan, Antakya'ya uyuşturucu madde taşıyacağı ihbarını aldı.

Konuyla ilgili Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve öğle isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile birlikte yapılan operasyonla A.A. ile B.E. isimli şüpheliler, 12 bin adet Captagon hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makama sevk edilen B.E. yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.