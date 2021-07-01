Çaldığı cüzdanı kalçasına sokarak kaçmaya çalıştı!

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı kapalı devre kamera izleme odasında görev yapan polis memurları, otobüs peronlarının bulunduğu oturma gruplarında unutulan bir çantanın yanına gelen iki kişiyi fark ederek takibe aldı.Yapılan izleme sırasında çantanın içindeki cüzdanı alarak hızla uzaklaşan iki kişinin, gidiş katına yoneldiklerinin görülmesi üzerine ise bu kez devriye gezen polis ekipleri harekete geçti.

Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video

POLİSLERİ ATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekipleri tarafından kısa sürede durdurularak incelemeye alınan iki hırsızdan birinin çaldıkları cüzdanı kalçasına sokarak polisleri atlatmaya çalıştığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Detaylı aramalarının yapılması için daha sonra sonra terminaldeki polis merkezine götürülen iki hırsızdan biri, içinde 6 bin Türk lirası olduğu belirlenen cüzdanı cebinden çıkararak masanın üzerine bıraktı.Haklarında açıktan hırsızlıktan işlem yapılarak mahkeme sevk edilen hırsızlarla ilgi olarak adli kontrol işlemi uygulandı