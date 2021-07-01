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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:52 Son Güncelleme: 1.7.2021 15:52

İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir? Koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi?

İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir? Koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi?

Koronavirüs aşılama çalışmalarının hız kazanması neticesinde aşı ülkede 50 milyon kişiye ulaştırıldı. İkinci doz aşının uygulanma süresi 6 aydan 3 aya çekildi. Bunun üzerine 6 hafta sonraya randevusu olan pek çok vatandaş koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi diye araştırmaya koyuldu. Bakan Koca’nın konuyla ilgili açıklamasının ardından ikinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir sorusu araştırılıyor. İşte aşı randevusu iptal etme ve değiştirme yolları.

Biontech ve Sinovac aşılarının ilk dozu ile ikinci dozu arasında beklenmesi gereken süre 6 haftadan 4 haftaya çekildi. Koronavirüs olan vatandaşların aşı için 6 aylık bekleme süresi ise 3 aya indirildi. Bu nedenle pek çok vatandaş mevcut randevusunu iptal ederek daha yakın tarihe randevu almak için koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi sorusuna yanıt arıyor. İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir sorusu da bu kapsamda inceleniyor. İşte aşı randevu iptal etme ve değiştirme ekranı.

AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Tek doz aşı olan vatandaşlar ikinci doz aşı randevusu için araştırmaya koyulurken aşı hakkı yeni tanımlanan pek çok vatandaş da birinci doz için randevu almaya hazırlanıyor. İkinci doz aşıların daha erken yapılacağı haberi üzerine pek çok vatandaş randevusunu daha erken bir tarihe almak için araştırma yapıyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi ya da ALO 182 üzerinden alınan koronavirüs aşı randevuları vatandaşların isteği doğrultusunda iptal edilebilir, ertelenebilir ya da değiştirilebilir.

AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aşı randevuları, "MHRS AŞI RANDEVUSU AL" ekranı üzerinden değiştirilebiliyor. Öncelikle MHRS'ye giriş yapmak gerekiyor. Burada üye ol butonundan MHRS için üyelik oluşturulabileceği gibi e-Devlet şifresi ile de sisteme giriş sağlanabiliyor. Giriş yaptıktan sonra AŞI RANDEVUSU AL butonuna tıklayarak istediğiniz tarihe randevu oluşturabilirsiniz. Randevunu onaylama ekranında halihazırda bir randevunuz olduğuna ilişkin uyarı gelecek, onayınız halinde eski randevunuz iptal edilerek yeni talep ettiğiniz tarihe randevunuz oluşacak. Böylece aşı randevusu değiştirme işleminiz tamamlanacak.

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Randevu alma seçeneklerinin hemen altında "Aktif Randevularım" ekranı yer alıyor. Burada mevcut aşı randevusu ve hastane randevuları gözüküyor. Randevuların hemen altında yer alan "Tümünü göster" butonuna tıklandığında randevular ayrı bir sayfada açılıyor. İptal etmek istediğiniz aşı randevusunun sol alt köşesinde yer alan kırmızı renkli çarpı işaretine tıkladığınızda randevunuz iptal edilecektir.

AŞI RANDEVUSU ALMA VE DEĞİŞTİRME EKRANI

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İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir? Koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi?
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