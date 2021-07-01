İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir? Koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi?

Biontech ve Sinovac aşılarının ilk dozu ile ikinci dozu arasında beklenmesi gereken süre 6 haftadan 4 haftaya çekildi. Koronavirüs olan vatandaşların aşı için 6 aylık bekleme süresi ise 3 aya indirildi. Bu nedenle pek çok vatandaş mevcut randevusunu iptal ederek daha yakın tarihe randevu almak için koronavirüs aşı randevusu tarihi değiştirilebilir mi sorusuna yanıt arıyor. İkinci doz aşılar için aşı randevusu nasıl değiştirilir sorusu da bu kapsamda inceleniyor. İşte aşı randevu iptal etme ve değiştirme ekranı.

AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Tek doz aşı olan vatandaşlar ikinci doz aşı randevusu için araştırmaya koyulurken aşı hakkı yeni tanımlanan pek çok vatandaş da birinci doz için randevu almaya hazırlanıyor. İkinci doz aşıların daha erken yapılacağı haberi üzerine pek çok vatandaş randevusunu daha erken bir tarihe almak için araştırma yapıyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi ya da ALO 182 üzerinden alınan koronavirüs aşı randevuları vatandaşların isteği doğrultusunda iptal edilebilir, ertelenebilir ya da değiştirilebilir.