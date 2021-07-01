İstanbul’da 'Dilendirici' operasyonu! 12 çocuk kurtarıldı!

İstanbul'da 18 yaşından küçük çocukları metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda dilendiren bir çete çökertildi. Adana'dan getirilen ve zorla dilendirilen 12 çocuk kurtarıldı. Aramalarda; iki bin 500 adet metal olmak üzere toplamda 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon, örgütün lideri A.Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü; İstanbul'da açılan "Kadın ve Çocukların Dilendirilmesi" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Zeytinburnu İlçesi'nde yürütülen çalışmalarda; metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda, Adana'dan getirilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek yasa dışı bir şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yapıldı.

Örgüt lideri A.Y.'nin de aralarında olduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; iki bin 500 adet metal olmak üzere toplamda yedi bin 100 lira, çok sayıda cep telefonu, örgütün lideri A.Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi. Şüphelilerden 21 kadın ile iki erkek ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki sekiz şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü, kurtarılan 12 çocuktan 9'unun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildiği, diğer üç çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.