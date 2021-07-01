İzmir'de inanılmaz olay: İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı!



"EVDEN BIÇAĞI ALIP GELİYOR VE SALDIRIYOR"



Devamlı müşterileri olan kişinin iş yerine gelerek börek istediğini, çalışanın ise börek kalmadığını söylemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Özgür Kaçmaz, "Gelen kişi börek istiyor. Çalışan arkadaşımızda börek olmadığını söyleyince müşterilerin içerisinde bağırmaya başlıyor. Kız arkadaşım da şahıs bağırmaya başlayınca onu dükkandan dışarı çıkarıyor ve bir şey vermiyor. Evi yakında olduğu için evden bıçağı alıp geliyor ve saldırıyor. Zorla birkaç parça ürün alıyor ve kaçıyor. Devamlı gelen müşterimiz, kendisini tanıyoruz. Herhalde rahatsız olduğu için böyle yapıyor" dedi.