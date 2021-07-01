Kahramanmaraş'ta 10 Mahallenin yolu yenileniyor

"YOL SORUNUMUZU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖZDÜ"

Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak çalışmalara ilişkin, "Yıllardır mahallemizin yol sorunu vardı. Mahallemizi ilçe merkezine bağlayan yol kullanılamaz hale geldiği için şehir dışından gelen misafirlerimiz mahallemize özel araçlarıyla gelemiyordu. Mahalle yolumuz kötü olduğu için araçlar sürekli bozulur ve tamire ihtiyaç duyardı. Adeta mahalle sakinlerimizin araçları sanayiden çıkmazdı. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza arz ettiğimizde yol sorunumuzu çözeceğini bizlere iletti ve ardından mahallemizde çalışmalar başladı. İnşallah çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak ve bayramda şehir dışından misafirlerimiz geldiğinde rahat bir şekilde mahallemize ulaşabilecekler. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi personellerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.