Kamuda mesai saatleri: 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BİTİYOR MU?

27 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kamuda esnek çalışma süreci son buluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Bu kapsamda devlet daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında uzaktan ya da dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyordu. Bu sistem 1 Temmuz itibariyle son bulacak, normal mesai düzenine dönülecek.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.