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Giriş Tarihi: 1.7.2021 10:41

Kamuda mesai saatleri: 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Kamuda mesai saatleri: 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kamu mesai saatleri yeniden düzenlendi. 1 Temmuz Perşembe günü başlayan yeni normalleşme genelgesinde sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı, toplu taşıma yaş sınırı gibi pek çok konu yer alıyor. Milyonlarca çalışan kamuda mesai saatleri değişti mi, kamu mesaisi saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere devlet daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında uzaktan ya da dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyordu. Peki Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süreci tüm yurtta başlıyor. Devlet dairesinde çalışanlar ve işi olan vatandaşlar kamuda mesai saatleri değişti mi sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere banka, özel çalışma kurumları eski mesai saatine döndü. Tam bu noktada kamuda mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Peki Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BİTİYOR MU?

27 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kamuda esnek çalışma süreci son buluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Bu kapsamda devlet daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında uzaktan ya da dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyordu. Bu sistem 1 Temmuz itibariyle son bulacak, normal mesai düzenine dönülecek.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.

1 TEMMUZ SONRASI KAMU MESAİ SAATLERİ 2021!

1 Temmuz itibariyle esnek çalışma uygulaması son bulacak. Kamu kurum ve kuruluşları eskisi gibi 09:00-12:30 ve 13:00-17:00 arası faaliyet gösterecek.

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Kamuda mesai saatleri: 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
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