Kamuda mesai saatleri: 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süreci tüm yurtta başlıyor. Devlet dairesinde çalışanlar ve işi olan vatandaşlar kamuda mesai saatleri değişti mi sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere banka, özel çalışma kurumları eski mesai saatine döndü. Tam bu noktada kamuda mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Peki Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2021 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
27 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kamuda esnek çalışma süreci son buluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Bu kapsamda devlet daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında uzaktan ya da dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyordu. Bu sistem 1 Temmuz itibariyle son bulacak, normal mesai düzenine dönülecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.
Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.
1 Temmuz itibariyle esnek çalışma uygulaması son bulacak. Kamu kurum ve kuruluşları eskisi gibi 09:00-12:30 ve 13:00-17:00 arası faaliyet gösterecek.