Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Temmuz kira artış oranı ayın 5'nde belli olacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.