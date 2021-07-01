Kırıkkale’de Kurumlara atık yağ toplama ekipmanı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilk olarak Valilik Hizmet Binasında başlattığı "Bitkisel Atık Yağı Toplama Projesi"ni yaygınlaştırılarak devam ediyor. Proje çerçevesinde diğer kurumlarda da uygulamaya geçilmesi için İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Bu proje ile kurum çalışanlarının evlerinde oluşan atık yağların toplanması hedefleniyor. Kırıkkale Adliyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Bitkisel Atık Yağ Toplama Ekipmanı teslim edilirken, diğer kurumların ekipman dağıtımlarının devam ettiği bildirildi. İl Müdürü Uğur Atar "Günlük yaşantıda sıkça kullanılan bitkisel yağların atık halinin çevreye birçok zarar verdiği bilinmektedir. Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi sonucunda atıksu toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır. Atık su arıtma tesislerine zarar vererek işletme maliyetini arttırmakta ve su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir" ifadesini kullandı.

1 TON ATIK YAĞ TOPLANDI

İl Müdürü Atar "Bitkisel Atık Yağlar içerdikleri organikler, ağır metal ve klor bileşiklerinin kontrolsüz yakılmaları sonucunda hava kirliliğine sebep olmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bitkisel Atık Yağların toprağa gelişigüzel bırakılması, toprağın biyokimyasal yapısını ve dolayısıyla etkin kullanılabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bitkisel Atık Yağlar bünyesindeki suda çözünebilen kirleticiler yağışlar vasıtasıyla yer altı suyuna taşınarak toprak kirlenmesi ile yer altı suyu kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle evlerde oluşan bitkisel atık yağların, lavabolara dökülerek hem gider borularının tıkanmasına oradan içme su kaynaklarına ulaşarak çevre kirliliğine sebebiyet vermesini önlemek amacıyla Valiliğimiz Hizmet Binasında 2019 yılında "Bitkisel Atık Yağların Toplanması Projesi" başlatılmıştır. Bu Proje ile Valiliğimiz çalışanlarının evlerinde oluşan bitkisel atık yağları Valiliğimiz Atık Yağ Toplama noktasına getirmeleri sağlanarak 1 Ton Bitkisel Atık Yağın Geri Kazanımı sağlanarak lavabolara dökülmesi önlenmiştir" dedi.