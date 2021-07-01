Konya'da eşinin ailesini katleden caniden mektup: Seni çok sevdiğimi kanıtlamak istedim!



'BABAMI, ENİŞTEMİ ÖLDÜRDÜ, BENDEN NE BEKLİYOR'



Boşanma aşamasındaki Şenol Yasak'ın yazdığı mektubu okuyan Halime Yasak, "17 yıl boyunca bana ve çocuklarıma zulmetti. Babamı ve eniştemi acımasızca öldürdü. Benimle resmen dalga geçiyor. Benden daha ne bekliyor anlamıyorum. Umarım cezasını en ağır bir şekilde alır. Ben ve çocuklarım artık devlet koruması altındayız. Biz hala olayı atlatamadık ve psikolojik destek alıyoruz. Olay günü büyük oğlum Taha'yı zorla yanına almaya çalıştı. Cinayetleri işleyip suçu oğlumun üzerine atmak istedi" diye konuştu.