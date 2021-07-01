Korona geçirenler ne zaman aşı olacak? Covid-19 atlatanlar kaç ay sonra aşı yaptıracak? Koronavirüs geçirenlerin aşı tarihi güncellendi!

Korona geçiren pek çok vatandaş, ikinci kez hasta olmamak adına aşı olmak için sıralarının gelmesini bekliyor. Daha önce hastalığı atlatanların 6 ay boyunca hastalıktan korunacak düzeyde antikor ürettiği, bu nedenle aşılarının 6 ayın sonunda yapılacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarına göre korona geçirenler ne zamana aşı yaptıracak sorusunun yanıtı değişti. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından pek çok kişi Covid-19 atlatanlar kaç ay sonra aşı yaptıracak sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs geçirenlerin aşı tarihi ve aşılama ile ilgili güncel bilgiler haberimizde.

AŞILAMADA SON DURUM NE?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında yaş sınırı 18'e kadar indirildi. Sigorta kaydı bulunan tüm çalışanların aşı uygulamaları da geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Türkiye'de aşı oranı 50 milyona yaklaşırken iki doz aşısını olan kişi sayısı 15 milyonu geçti.