Korona geçirenler ne zaman aşı olacak? Covid-19 atlatanlar kaç ay sonra aşı yaptıracak? Koronavirüs geçirenlerin aşı tarihi güncellendi!

Korona geçiren pek çok vatandaş, ikinci kez hasta olmamak adına aşı olmak için sıralarının gelmesini bekliyor. Daha önce hastalığı atlatanların 6 ay boyunca hastalıktan korunacak düzeyde antikor ürettiği, bu nedenle aşılarının 6 ayın sonunda yapılacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarına göre korona geçirenler ne zamana aşı yaptıracak sorusunun yanıtı değişti. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından pek çok kişi Covid-19 atlatanlar kaç ay sonra aşı yaptıracak sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs geçirenlerin aşı tarihi ve aşılama ile ilgili güncel bilgiler haberimizde.
AŞILAMADA SON DURUM NE?
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında yaş sınırı 18'e kadar indirildi. Sigorta kaydı bulunan tüm çalışanların aşı uygulamaları da geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Türkiye'de aşı oranı 50 milyona yaklaşırken iki doz aşısını olan kişi sayısı 15 milyonu geçti.
COVID-19 GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Koronavirüs atlatan vatandaşlar, ikinci defa virüs kapma riskine karşı aşı olma tarihlerini araştırıyor. 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı atlatanların hatırlatma dozu adı verilen aşıyı olmak için 6 ay değil 3 ay beklemesi gerektiğini ifade etti. Buna göre hastalığı atlatmasının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar aşı randevusu alabilecek.
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
İki doz aşısını tamamlayan vatandaşlar, 3. Doz aşıların ne zaman ve kimlere yapılacağı yönünde araştırma yapıyor. Bakan Koca, BioNTech ve Sinovac aşıları fark etmeksizin 3. Doz aşı uygulamasına başlanacağını duyurdu. Buna göre, öncelikle 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için 3. Doz aşı uygulanacak. 3. Doz aşı için ilk iki doz aşının türü fark etmeyecek. Vatandaşlar hatırlatma dozu olarak adlandırılan 3. Dozda istediği aşıyı olabilecek.