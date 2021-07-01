KYK yurt başvuruları 2021 ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? KYK devlet yurdu başvuruları son durum!

Üniversite sınavının tamamlanmasıyla birlikte KYK yurt başvuruları da öğrenciler tarafından arşatırılmaya başlandı. Ara sınıfta okuyan öğrenciler başta olmak üzere, yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Yaşadığı şehir haricinde bir ilde üniversite eğitimine devam etmek isteyenler için, devlet yurtları ile öğrencilerin güvenli bir şekilde barınmasına olanak sağlıyor. Bundan yararlanmak için ise KYK yurt başvurusu işlemlerini belirlenen tarihlerde başvuru adımlarına göre yapmak gerekiyor. Buna göre, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, yurt başvurularında son durum...