MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili diğer detaylar şöyle;

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.