Menemen Belediyesi’nden Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi

Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Belediyemizin açmış olduğu mesleki kurslarda eğitim gören kursiyerlerimizin, aylardan beri yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmalar bugün burada sergileniyor. Sevgi ve el emeği ile düzenlenen bu sergide bulunmaktan çok memnunum. Kültürel değerlerimizi koruma, yaşatma ve geliştirme bilinci ile sosyal gelişimimize önayak olmaları büyük bir şans ve gururdur. Bir anlamda kurslarımız; halkımızı da bir araya getiriyor, kaynaşmalarını sağlıyor. En önemli amaçlarımızdan biri de coğrafi işaret almış Menemen çömleğini, unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örgü gibi değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaktır. Bu meslekler, eski kültürümüzün birer birikimidir. İçlerinde çok şeyi saklamaktadırlar. Ama ne yazık ki; kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş, unutulan bu meslekler kimimizin belleğinde tatlı bir anı, kimimizin sadece ses duyum yoluyla duyulan bir sözcüktür. Bizlere düşen görev ise bu değerlerimize sahip çıkmaktır. Bu nedenle mesleki eğitim kurslarımızı çok önemsiyoruz" dedi.