Nikâh kıyıp aşıya koştular! Gelinlik ve damatlıkla aşı olmaya geldiler

Ankara'da yaşayan Onur Çoban (23) ve Gül Akyol (22), 2 Nisan 2020 tarihinde nişanlandı. O tarihlerde Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış, ardından getirilen sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma kararı ile birlikte Çoban çifti uzun bir süre görüşemedi. Pandemiden dolayı nikâh tarihlerini sürekli ertelemek durumunda kalan Onur Çoban ve Gül Akyol, düzenlenen bir törenle dün evlendi. Çoban çifti, 18 yaşından gün almış herkese aşı randevusunun açılmasını da fırsat bilerek, nikah töreninin hemen ardından koronavirüs aşısı olmak için hastanenin yolunu tuttu.

"NİKAH HATIRASI OLSUN İSTEDİK"



Aşıda yaş sınırlamasının 18 yaşa düşmesinden dolayı nikâh töreninin hemen ardından aşı olmaya karar verdiklerini söyleyen Çoban çifti, duygularını SABAH'a anlattı. Erkek kuaförü olan Onur Çoban, Gül Akyol ile Kızılay Metro İstasyonu'nda tanıştıklarını ve kısa bir süre sonra nişanlandıklarını belirterek, "Pandemiden dolayı çok sıkıntılar çektik. İlerde anı kalması için de nikahtan sonra aşı olmaya karar verdik. Ağustos'ta düğünümüz var. O zamana kadar inşallah normal hayata döner, maskelerden de kurtulursak güle oynaya düğünümüzü yapmayı ümit ediyoruz" dedi.





GELİN SAĞLIK BAKANI KOCA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Gül Akyol ise, aşıda yaş sınırlamasının 18 yaşa kadar inmesinden dolayı nikahtan hemen sonra aşı olmaya karar verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Nikahtan hemen sonra randevu almadan özel bir hastaneye geldik ve aşımızı olduk. İlerde anı kalmasını ve aşı yaptırarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Çünkü pandemi sürecinden çok fazla etkilendik. Nişanımız oldu bir ay boyunca hiç görüşemedik. Düğünümüz için koşuşturmaca içerisindeyiz. Bize bu imkanı sundukları ve aşıyı bu yaş sınırına indirdikleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz."