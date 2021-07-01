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Giriş Tarihi: 1.7.2021 18:31

Oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi

Beyoğlu’nda eşini evden kovup oğlunu bıçakla rehin alan Sait A. Özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek 6 yaşındaki küçük çocuk kurtarıldı

Beyoğlu, Kulaksız'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sait A., eşi Çiğdem A. ile küçük kızını darbettikten sonra evden kovdu. Kızıyla birlikte polis merkezine giden Çiğdem A., kocasından şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Sait A., karısını telefonla arayarak, kendini ve o sırada evde olan 6 yaşındaki oğlunu keseceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, eve giderek Sait A.'yı gözaltına almak istedi. Polisin geldiğini gören Sait A., daire kapısını kilitleyerek içeri girilmesini engelledi. Tüm çabalara rağmen Sait A.'yı ikna edemeyen polis, özel harekat polisine haber verdi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polis, pencere önüne gelen Sait A.'yı ikna etmek için konuşmasını sürdürürken, özel harekat polisi dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Polis, Sait A.'yı etkisiz hale getirerek küçük çocuğu elinden aldı. Gözaltına alınan Sait A.'nın çeşitli suçlardan poliste 14 kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen A.'nın tutuklandığı bildirildi.

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Oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
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