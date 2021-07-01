OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

OGM kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3'ü daimi olmak üzere yapılacak olan işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. İlgili kurumun resmi sitesinden yayınlanacak olan duyuru ile OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek…
OGM kura sonuçları sorgulaması binlerce kişi tarafından araştırılıyor. OGM tarafından daha önce yapılan açıklama ile sonuçlar belli olacak. İnternet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılması beklenen sonuçlar netleşince Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller de belli olmuş olacak.
OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait OGM sitesinden öğrenilebilecek. Yani başvuru yapan aday hangi bölgeden başvurduysa yine aynı bölgenin sitesini ziyaret edecek.
Henüz kura sonuçları açıklanmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
OGM kura sonuçlarının açıklanması ardından sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç başlayacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.
Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.
İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)
Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.