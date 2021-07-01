Osman Büyükşen kimdir? Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı açıklamalar! İşte, Osman Büyükşen hakkında bilgiler...

Doktor Osman Büyükşen, son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Korkunç cinayet hakkında konuşan tanıklar ve ailenin yakınları, canlı yayında çarpıcı ifadelerde bulundular. Kamuoyuna olayın yansımasıyla birlikte Osman Büyükşen hakkında da araştırmalar hız kazandı. Olaydan haberdar olan vatandaşlar ve prograrmın takipçileri, Osman Büyükşen kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU? İŞTE HAYATI
Osman Büyükşen geçtiğimiz gün yayınlanan programda canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'yı bile gözyaşlarına boğan olay izleyicilerin yüreklerin burktu. Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte Osman Büyükşen'in hayatı
OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?
Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.
İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.
OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU?
Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.
Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın canlı yayınında işlenen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Tek görgü tanıdığı kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırması canlı yayında konuşulurken Müge Anlı düşüncelerini dile getirdi.
Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.
Müge Anlı'da son dakika! Osman Büyükşen olayında şok ifade "Büşra ve Betül gizlice..."