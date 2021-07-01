Osman Büyükşen kimdir? Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı açıklamalar! İşte, Osman Büyükşen hakkında bilgiler...

Doktor Osman Büyükşen, son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Korkunç cinayet hakkında konuşan tanıklar ve ailenin yakınları, canlı yayında çarpıcı ifadelerde bulundular. Kamuoyuna olayın yansımasıyla birlikte Osman Büyükşen hakkında da araştırmalar hız kazandı. Olaydan haberdar olan vatandaşlar ve prograrmın takipçileri, Osman Büyükşen kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU? İŞTE HAYATI

Osman Büyükşen geçtiğimiz gün yayınlanan programda canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'yı bile gözyaşlarına boğan olay izleyicilerin yüreklerin burktu. Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte Osman Büyükşen'in hayatı