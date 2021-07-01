Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı

İş adamı Osman Hattat'ın annesi Seza Büyükgöncü, Üsküdar'daki villasında bir ay önce yaşanan olay iddialara göre şöyle oldu. Seza Büyükgöncü, villanın yatak odasında bulunan mücevher ve özel eşyaların olduğu kasanın anahtarını kaybetmişti. Uzun süredir anahtarı olmayan kasanın anahtarını bulunca açı kontrol etmek istedi. Ancak kasayı açtığında şaşkınlık yaşadı. Kasanın içinde yer alan bazı mücevherlerin eksik olduğunu fark etti.

İncelemede, aralarında özel günlerde boynuna taktığı özel gerdanlığın da bulunduğu bazı mücevherlerin olmadığını tespit etti. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü. Polis, yedek anahtar yapılarak kasanın açıldığı ihtimali üzerine, çalışanların ifadelerine başvurdu.

DEĞERİ 4 MİLYON

Yapılan çalışmaların devamında villaya herhangi bir hırsızın girip girmediği tespit edilmesi için parmak izi incelmeleri yapıldı. Kasadan alınan mücevherlerin değerinin ne olduğunu öğrenmek için, mücevherlerin fotoğrafları bir kuyumcuya gösterildi. Kuyumcu tarafından söz konusu mücevherlere 350 ile 500 bin dolar arası değer biçildi. Polis, 4 milyon liraya denk gelen mücevherlerin izini sürüyor.

İfadesi alınan Seza Büyükgöncü, şüphelendiği kimsenin olmadığını belirterek, uzun süredir kasaya bakmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.