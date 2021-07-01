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Giriş Tarihi: 1.7.2021 17:59 Son Güncelleme: 1.7.2021 18:00

Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı

Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesi Seza Büyükgöncü'nün villasındaki kasasından 4 milyon değerindeki mücevherleri çalındı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığını tespit etti. Polis evdeki çalışanların ifadelerine başvurdu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İş adamı Osman Hattat'ın annesi Seza Büyükgöncü, Üsküdar'daki villasında bir ay önce yaşanan olay iddialara göre şöyle oldu. Seza Büyükgöncü, villanın yatak odasında bulunan mücevher ve özel eşyaların olduğu kasanın anahtarını kaybetmişti. Uzun süredir anahtarı olmayan kasanın anahtarını bulunca açı kontrol etmek istedi. Ancak kasayı açtığında şaşkınlık yaşadı. Kasanın içinde yer alan bazı mücevherlerin eksik olduğunu fark etti.

İncelemede, aralarında özel günlerde boynuna taktığı özel gerdanlığın da bulunduğu bazı mücevherlerin olmadığını tespit etti. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü. Polis, yedek anahtar yapılarak kasanın açıldığı ihtimali üzerine, çalışanların ifadelerine başvurdu.

DEĞERİ 4 MİLYON

Yapılan çalışmaların devamında villaya herhangi bir hırsızın girip girmediği tespit edilmesi için parmak izi incelmeleri yapıldı. Kasadan alınan mücevherlerin değerinin ne olduğunu öğrenmek için, mücevherlerin fotoğrafları bir kuyumcuya gösterildi. Kuyumcu tarafından söz konusu mücevherlere 350 ile 500 bin dolar arası değer biçildi. Polis, 4 milyon liraya denk gelen mücevherlerin izini sürüyor.

İfadesi alınan Seza Büyükgöncü, şüphelendiği kimsenin olmadığını belirterek, uzun süredir kasaya bakmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı
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