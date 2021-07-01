Otelde iple boğularak öldürülmüştü! O sanık hakim karşısında

Bayrampaşa'da kaldığı otelde cansız bedeni 4 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un 217 numaralı odada iple boğularak öldürülmüştü. O odada kalan cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdürülen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Küçükçekmece' de saklandığı bir tekstil atölyesinde yakalanmıştı.

KAMERA YÖNLERİ DEĞİŞMİŞ



İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 12 Ocak günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. Daha sonra odayı açan görevliler, maktüle Ferdane Kurt'u 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldular. Otelde konaklayan Hasan K'nin tanık olarak verdiği ifadesinde, şüpheli Cemil Yar ile Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını, Ferdane Kurt'un şüpheli ile evlenme kararı verdiklerini söylediğini anlattı. Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Cemil Yar'ın otelin katlarında bulunan 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğunu tespit etti.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



İddianamede, şüphelinin Ferdane Kurt' u tasarlayarak öldürmediğini savunduğu fakat olayın öncesinde maktüleyle geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğu, kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması ve öldürme yöntemi ve şekliyle suçun tasarlanarak işlendiğinin anlaşıldığını belirtti. İddianamede, 22 Ocak'ta tutuklanan Cemil Yar hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



İLK DURUŞMA



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Duruşmada Maktul Ferdane Kurt'un oğlu Oğuzhan Bozkurt, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Ferdane Kurt'un oğlu Oğuzhan Bozkurt ifadesinde "Adaletin duvardaki yazıdan ibaret olmadığını görmek istiyorum. Ben bu şahıs yüzünden annesiz kaldım" dedi.

HAKİM KARŞISINDA



Tutuklu sanık Cemil Yar savunmasında "Ben olay gecesine ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendisini daha önce tanımıyorum, otelde tanıştık.Sevgili değildik, arkadaşımdı sadece. Olay günü cinsel birliktelik yaşamıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kameraların yönlerini kendisi yanıma gelip gittiği için bu öneride bulundu bende değiştirdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı talep ederim" dedi.



TANIK KONUŞTU

Tanık Fazıl Bora Anagöl ise ifadesinde " Benim olayla bir ilgim yoktur.Sadece maktul ile aynı odada kalan Tülay bana maktulün olmadığını söyledi ve bizde aramaya başladık.Biz resepsiyona bakarken o sırada sanık hızlı bir şekilde ayrıldı otelden bizde maktulu aramak için sanığın odasına gittik ve orada gördük. Sanık ile maktul arasında duygusal bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.



RUH SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek sanığın tedavi gördüğü Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasını istedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ferdane Kurt'un 19 yaşındaki oğlu Oğuzhan Bozkurt, 'Annem intihar etmedi, annem hem kendine hem çocuklarına gelecek kuran birisiydi. Adına atılan iftiralar doğru değil, ben inanmıyorum. Tanıklar tarafından da bu kanıtlandı. Cemil Yar'a hukuki yönden dava açılmıştır. Çünkü annemin katili. Bir gece yarısı kardeşim uyurken annemi odasına çekiyor ve çamaşır ipiyle öldürüyor. Deliydim o an birşeyler içtim, hatırlamıyorum diyerek annemi katletti. Ben habersizdim şahsın duruşmaya geleceğinden. Geldiğini görünce gözyaşlarıma hâkim olamadım. Annemin üstüne iftiralar atıldı. Bunları duyunca gerçekten çok kötü oldum. Annesiz günler çok kötü. Tarifi yok, anlatılmaz. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum. Adaletin sadece duvardaki yazıdan ibaret olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

Son dakika: Ferdane Kurt'un katilinden şok sözler: Çamaşır ipi ile boğmuşum, neden öldürdüm bilmiyorum