Polisleri görünce ateş etti! Suçüstü yakaladılar!

İstanbul Polisi, Çekmeköy Nişantepe Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan A.D. isimli kişinin üzerinde 0,29 gram uyuşturucu madde buldu. Şüpheli, uyuşturucu maddeyi Nişantepe Mahallesi Ensar Caddesi'nde ikamet eden M.K. isimli kişiden aldığını söyledi. Adrese baskın yapıldı. Polisleri görünce silahıyla adres içerisinde ateş açan şüpheli M.K., ikamet adresinin banyosunda silahıyla suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 1'i kuru sıkı üç ruhsatsız tabanca, 10 mermi, dört uyuşturucu hap, 231,59 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 586 lira nakit para ele geçirildi. A.D. isimli şüpheli hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı ve A.D. serbest bırakıldı. M.K. isimli uyuşturucu satıcısı ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan dolayı tutuklandı.