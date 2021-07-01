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Giriş Tarihi: 1.7.2021 10:47

Restoran çıkışı küfürlü kavga ölümle bitti! Yumruk yiyen adam beyin kanamasından öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Restoran çıkışı küfürlü kavga ölümle bitti! Yumruk yiyen adam beyin kanamasından öldü

İstanbul Büyükçekmece’de bir arkadaşı ile restorana giden Selim Erdeğer (41) restoran çıkışında daha önceden de tanıdığı grupla küfür ettin tartışmasına girdi. Kavgada yumruk yiyen 3 çocuk babası Erdeğer hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Selim Erdeğer ile arkadaşı İ.A. (36) ile bir restorana yemek yemeye gitti. İkili masada oturduğu sırada Erdeğer'in daha önceden de tanıdığı 4 kişi gelip yan masalarına oturdu. Aralarında yemek boyu samimi sohbet ve muhabbetler oldu. Ancak ne olduysa restoran çıkışında oldu.



Gruptakilerden biri ile Erdeğer arasında küfür etme yüzünden bir tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü, Erdeğer aldığı yumruk darbesi ile yere düştü. Hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdeğer yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin kanamasından hayatını kaybetti.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerden 13 suç kaydı olan Cezayir G.' (44) yi ve 12 kaydı olan Ahmet Ç. (42)'yi Bahçelievler'de Can D.M. ve Taner S.'yi de Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

YUMRUK ATAN TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda olayı Cezayir G. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cezayir G. tutuklandı, Ahmet Ç. adli kontrol kararı aldı, diğer şüphelilerde serbest bırakıldı.

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Restoran çıkışı küfürlü kavga ölümle bitti! Yumruk yiyen adam beyin kanamasından öldü
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