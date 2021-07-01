Saklıkent uluslararası ‘cazibe merkezi’ olacak

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, tatilciler akın etti. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlanıyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarının adresi oldu.
DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR
Ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri olan kanyonda, turistlerin güzel bir tatil yapabilmesi için her şey mevcut. Normalleşme kararları ve uçuş yasaklarının kalkmasıyla kayon turistlerle doldu taştı. Doğal güzelliğin keyfini yaşayan yerli yabancı turistler, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarına paylaştı. Doğa harikasının sosyal medyada da tanıtılması için 'Saklıkent Kanyon' ismiyle resmi sayfa açıldı. Sayfanın her geçen gün takipçisinin arttığı gözlendi.
ULUSLARASI CAZİBE MERKEZİ OLACAK
AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, tatilcileri Saklıken'te davet etmişti. Başkan Otgöz yapılan çalışmalarla, yerli ve yabancı turistlerin sayısının arttırıldığını belirtti. Otgöz, "Saklıkent Kanyonumuz, ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri. Kanyonda her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyoruz. Unutamayacakları bir an yaşamalarını, bu doğal güzelliğin keyfini yaşamalarını amaçlıyoruz. Bunun için tatilcilere çeşitli aktiviteler sunmaya çalışıyoruz. Saklıkent Kanyonunu, uluslararası cazibe merkezine çaba harcıyoruz. Bunun yanında çevredeki turizm destinasyonlarından daha fazla turist çekme hedefindeyiz." dedi.