Saklıkent uluslararası ‘cazibe merkezi’ olacak

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, tatilciler akın etti. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlanıyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarının adresi oldu.