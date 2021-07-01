Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Haklarında Irak ve Suriye ülkelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde emir, savaşçı, istihbarat elamanı ve yerleşim yerlerinden, örgütün kullandığı sözde yönetim binalarından sorumlu olduğu şeklinde bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. 3 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.